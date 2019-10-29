Commisso minaccia Nardella: "Se non si fa veloce lo stadio non lo facciamo più. Avrei voluto rifare il Franchi"

Nel corso dell'intervista di Rocco Commisso a Radio Toscana il presidente della Fiorentina ha parlato anche della questione stadio, queste le sue parole:"Il nuovo stadio? Se non si va veloce e non ho...

Nel corso dell'intervista di Rocco Commisso a Radio Toscana il presidente della Fiorentina ha parlato anche della questione stadio, queste le sue parole:

"Il nuovo stadio? Se non si va veloce e non ho controllo delle cose non lo faccio. Non dipende solo da me, come per la vicenda Chiesa, ma anche dalla politica. Non so i tempi perché ci deve essere un bando per l'acquisto. Volevo partire dal Franchi ma la sopraintendenza ha detto giustamente che le curve non si possono toccare e quindi bisogna pensare ad altro come stiamo facendo"