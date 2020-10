COMMISSO: “IACHINI RESTA, NON È IN DISCUSSIONE. GLI HO DETTO CHE DOBBIAMO ANDARE MEGLIO”

All’uscita dall’albergo il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro di Beppe Iachini: “Iachini resta, non è mai stato in discussione, il resto sono state fake news. Non ho mai incontrato Sarri o nessun altro tecnico, solo visti a Palazzo Vecchio. La squadra non ci è piaciuta in questi due giorni e di certo i risultato valgono ma Beppe resta. Ho detto a Iachini che la squadra deve andare meglio e adesso lui parlare con i ragazzi”, ha così concluso Commisso dopo il faccia a faccia con tecnico e dirigenti viola.

