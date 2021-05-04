Commisso: "I lavori al Viola Park stanno andando bene"

Commisso ha visitato il Viola Park di Bagno a Ripoli.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato dei lavori del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, dopo aver fatto un sopralluogo.

Queste le sue dichiarazioni: "I lavori stanno andando avanti bene. Ci sono 10 gru, sono orgoglio nel vedere le famiglie che lavorano. Tutti hanno il nostro stesso obiettivo, ovvero di concludere questo progetto il più prima possibile. Ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno aiutato ad arrivare fino a questo punto. Quando tutto sarà concluso, qua ci saranno 50.000 mila piante e sarà molto più agricolo di quanto era prima".

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