Labaro Viola

Commisso: "Fatemi fare lo stadio a Firenze, i soldi ci sono, fosse per me lo farei domani"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Columbus Day:"Da Firenze sono arrivate buone notizie sullo stadio proprio nei giorni di Colombo, molto b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 20:46
Commisso: "Fatemi fare lo stadio a Firenze, i soldi ci sono, fosse per me lo farei domani" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Commisso
Firenze
Nardella
Nuovo Stadio
Condividi

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Columbus Day:

"Da Firenze sono arrivate buone notizie sullo stadio proprio nei giorni di Colombo, molto bello. L’intenzione è costruire il nuovo stadio dentro i confini del comune di Firenze. Gli investimenti vanno fatti subito, l’Italia ne ha bisogno e sono qui per questo. Il 25 ottobre sarò a Firenze.

Chiesa? Mi hanno detto che il mio ragazzo sta bene. Il resto non lo so.

Tempi per il nuovo stadio? Fosse per me lo faccio domani. Le intenzioni, la volontà e i soldi ci sono. Massimo quattro anni ce la facciamo. È importante per l’Italia lasciare investire chi vuole fare, la politica deve spianare il terreno per rendere più bello il nostro paese.

Ribery? Me lo godo, è un bravissimo ragazzo anche se mi fa gli scherzi e dice che si infortuna (ride ndr). Ha una bellissima famiglia

Obiettivo? Pensiamo giorno dopo giorno, piedi per terra e testa al Brescia.

Champions? Ma lasciamo stare (ride, ndr). Il destino era che tornassi a Firenze e i fiorentini mi hanno accettato al 100%, li ringrazio e gli voglio bene. Farò tutto quello che posso per aiutare Firenze e la Fiorentina“.

Calciomercato.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok