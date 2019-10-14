Commisso: "Fatemi fare lo stadio a Firenze, i soldi ci sono, fosse per me lo farei domani"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Columbus Day:"Da Firenze sono arrivate buone notizie sullo stadio proprio nei giorni di Colombo, molto b...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Columbus Day:

"Da Firenze sono arrivate buone notizie sullo stadio proprio nei giorni di Colombo, molto bello. L’intenzione è costruire il nuovo stadio dentro i confini del comune di Firenze. Gli investimenti vanno fatti subito, l’Italia ne ha bisogno e sono qui per questo. Il 25 ottobre sarò a Firenze.

Chiesa? Mi hanno detto che il mio ragazzo sta bene. Il resto non lo so.

Tempi per il nuovo stadio? Fosse per me lo faccio domani. Le intenzioni, la volontà e i soldi ci sono. Massimo quattro anni ce la facciamo. È importante per l’Italia lasciare investire chi vuole fare, la politica deve spianare il terreno per rendere più bello il nostro paese.

Ribery? Me lo godo, è un bravissimo ragazzo anche se mi fa gli scherzi e dice che si infortuna (ride ndr). Ha una bellissima famiglia

Obiettivo? Pensiamo giorno dopo giorno, piedi per terra e testa al Brescia.

Champions? Ma lasciamo stare (ride, ndr). Il destino era che tornassi a Firenze e i fiorentini mi hanno accettato al 100%, li ringrazio e gli voglio bene. Farò tutto quello che posso per aiutare Firenze e la Fiorentina“.

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