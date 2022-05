Commisso esulta: “Mai persa la fiducia, oggi reazione da grande squadra. Franchi spettacolo incredibile”

Il Presidente Rocco Commisso ha festeggiato la vittoria della sua Fiorentina parlando ai microfoni del canale ufficiale viola. Ecco le sue parole: “Venivamo da un momento difficile, ma non abbiamo mai perso la fiducia in noi stessi. Oggi abbiamo avuto una reazione da grandissima squadra, abbiamo dimostrato la nostra grande volontà di lottare fino alla fine. Complimenti al Mister e a tutti i ragazzi e un grazie ai nostri straordinari tifosi che per novanta minuti hanno regalato uno spettacolo incredibile e hanno sostenuto la squadra. Adesso testa alla prossima partita”.

