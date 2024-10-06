Commisso emozionato a fine gara: "Domani parto, i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo"

Il presidente sottolinea il weekend perfetto della Fiorentina tra donne, primavera e prima squadra. Domani rientrerà negli Stati Uniti

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al termine della gara ai canali ufficiali della Fiorentina:

"Weekend perfetto, prima le donne, poi la primavera, poi stasera, tre vittorie su tre. Voglio ringraziare tutti, domani parto, forse ci vediamo a gennaio, mi hanno fatto un bellissimo regalo, ringrazio lo staff, Palladino e tutti i ragazzi che lavorano con la Fiorentina, mi sono emozionato, sono fatto così"

De Gea portiere da record, para due rigori in una partita, l’ultimo Marchetti nel 2016

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