De Gea portiere da record, para due rigori in una partita, l'ultimo Marchetti nel 2016

Il fuoriclasse spagnolo autore di una prestazione strepitosa riesce a parare due rigori in 90 minuti, l'ultimo a riuscirci il laziale nel 2016

Prima di David De Gea stasera, l'ultimo portiere in grado di parare due rigori in uno stesso match di Serie A era stato Federico Marchetti in Carpi-Lazio dell'8 maggio 2016. A sottolinearlo è il profilo Twitter di Opta Paolo, subito dopo la doppia parata del portiere della Fiorentina prima su Theo Hernandez e poi su Abraham, entrambi dal dischetto.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA STRAORDINARIO, ADLI CHE GIOIELLO, GUD PRECISO. KEAN SBAGLIA

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