PAGELLE FIORENTINA: DE GEA STRAORDINARIO, ADLI CHE GIOIELLO, GUD PRECISO. KEAN SBAGLIA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi per la gara contro il Milan

De Gea 9 Nel primo tempo compie due parate, la più importante è quella sul rigore di Theo in cui si allunga meravigliosamente e fa esplodere il Franchi. Nel secondo para il secondo rigore, con un'altra meravigliosa parata. Immenso. Grande anche la parata al minuto 85 dove non vede la palla fino all'ultimo ma para

Dodò 7 Il suo il unico errore è quando nel primo tempo è molto superficiale su un pallone in cui, pur essendo in vantaggio su Leao, si fa rubare la palla ed è costretto a far fallo. Per il resto gioca una gara di altissimo livello contro un avversario di grandissimo livello come Leao, togliendogli molto spesso tempo e spazio

Comuzzo 7 Il classe 2005 gioca una gara attenta e ordinata, non sbaglia nulla, sempre bravo nelle letture e negli anticipi. Mai superato

Ranieri 6,5 Sbaglia sul primo rigore del Milan dove si fa sorprendere da Morata ed è ingenuo. Nel secondo tempo non sbaglia più ed è sempre attento. Bellissima e importante la chiusura in scivolata su Pulisic lanciato a rete

Gosens 6 Gioca una gara prettamente difensiva, in occasione del gol di Pulisic salta in controtempo. Resta l'unica mezza sbavatura di una gara fatta di grande attenzione. In fase offensiva, quando viene chiamato in causa, è presente

Cataldi 5,5 Sembra pimpante ma sbaglia diversi lanci nel primo tempo, non riesce a sviluppare il gioco come dovrebbe

Adli 7 Il gol è una perla vera perchè lo fa smarcandosi dalla marcatura e andando a cercare quell'angolo di porta li. Gioca bene ma spesso si distrae, come quando si perde Pulisic che segna

Bove 6,5 Gara di lavoro sporco, di coperture, di corse. Tutte cose oscure ma che servono alla squadra ed al suo equilibrio. Lotta tanto Edo, in tutti i modi che può

Colpani 6 Nel primo tempo si libera diverse volte per il tiro, proprio dalla sua mattonella, ma non riesce mai a tirare come dovrebbe e potrebbe. Dialoga bene con Dodò sulla catena di destra, si prende anche il rigore ma l'arbitro non vede. Comunque è vivo e sa essere incisivo

Gudmundsson 7 Gara da grande calciatore in cui sa sacrificarsi, sa giocare per i compagni e al momento giusto sa anche colpire con un gol da giocatore di qualità. Un tiro da fuori area, secco e deciso che toglie il tempo di intervento a Maignan

Kean 5,5 Prima toglie il calcio del rigore a Gudmundsson, lo sbaglia calciandolo male. Poi causa il rigore per il Milan con un calcione in piena area di rigore dove sceglie di andare di piede anzichè colpire di testa. Al minuto 63 si mangia una clamorosa occasione quando, tutto solo, invece di stoppare la palla, calcia in volo e sbaglia malamente. Cerca di farsi perdonare con una buona serpentina che porta al mancato rigore su Colpani. Suo l'assist per Gudmundsson, fa tremare la traversa nel finale

Richardson 6 Lotta e lo fa bene, le migliori cose le fa vedere nel recupero palla in fase di interdizione. Diverse volte non vede varchi che sarebbero stati ben sfruttati in ripartenza

Kouamè 5,5 Sarebbe potuto essere letale perchè, con le sue caratteristiche e gli spazi che c'erano, doveva mettere in costante difficoltà la difesa del Milan e invece sbaglia spesso passaggi e letture. Si rifà rubando diversi palloni

IL MESSAGGIO DELLA CURVA FIESOLE AGLI ULTRAS DEL MILAN

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-agli-ultras-del-milan-ultras-no-business-le-nostre-infiltrazioni-solo-quelle-dei-gradoni/271232/