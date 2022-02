Commisso avverte i politici: “Le promesse si devono mantenere, aspettiamo parcheggi e tramvia”

Nel corso della suo intervento ai canali ufficiali della Fiorentina dopo le polemiche in seguito alla cessione di Vlahovic, Rocco Commisso ha parlato anche della situazione riguardante il Viola Park, le sue parole:

“Con il Viola Park siamo ad un grande punto, ad oggi siamo a 90 milioni, non vedo l’ora di vederlo di persona. Mi auguro di non avere brutte sorprese, come quello che ho sentito che non possiamo fare campi sintetici, spero che siano voci false, è la dimostrazione che vogliamo crescere e costruire pensando al presente e al futuro in maniera sostenibile, siamo una società di calcio vogliamo solo giocare a pallone. Vogliamo inaugurarlo a dicembre, voglio ricordare alla politica fiorentina e toscana che le promesse si devono mantenere, abbiamo già pagato quasi 3 milioni di oneri al comune, loro devono finire i parcheggi e devono essere a buon punto per finire la tramvia” conclude Commisso.