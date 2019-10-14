Commisso atteso a Firenze in settimana. Incontrerà Nardella e il sindaco di Bagno a Ripoli
Commisso è atteso in settimana a Firenze dove ha già un’agenda fitta di impegni. A partire dall’incontro col sindaco di Bagno a Ripoli Casini (dopo l’acquisizione dell’area da 25 ettari nella zona per...
Commisso è atteso in settimana a Firenze dove ha già un’agenda fitta di impegni. A partire dall’incontro col sindaco di Bagno a Ripoli Casini (dopo l’acquisizione dell’area da 25 ettari nella zona per costruirvi un avveniristico centro sportivo) per continuare con il chiarimento con il sindaco di Palazzo Vecchio Nardella sulla questione delicata del nuovo stadio o, in alternativa, del restyling del Franchi.
Fino al rinnovo di Chiesa (per adesso nessuna novità) ai contratti da discutere (dopo quello di recente prolungato a Castrovilli) di alcuni talenti viola in scadenza nel 2021, fra i quali Sottil. Infine Commisso farà di tutto per non mancare lunedì prossimo all’impegno dei viola in casa del Brescia di Balotelli e soprattutto di Tonali, uno dei grandi obiettivi per l’anno prossimo.
Prima però il patron chiederà alla sua squadra di continuare la striscia positiva arrivata a 5 partite e tre vittorie di fila.
Tuttosport