Colucci: "Italiano saprà riaccendere Firenze. Riporterà la Fiorentina dove deve stare"

Le parole di Leonardo Colucci ai microfoni di TMW Radio

Leonardo Colucci, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dell'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Ho giocato 6 anni assieme a Italiano e ci sentiamo spesso. Ha voglia, ha sentito il richiamo di una città, di una proprietà e di un certo blasone. Coi rischi del caso, eh, ma non so chi avrebbe rifiutato. La situazione con lo Spezia è stata più grande di lui: lo conosco e so che valori e che principi abbia. Se gli danno tempo potrà creare entusiasmo, e a Firenze basta una fiammella per ripartire, e riportare la Fiorentina dove dovrebbe stare”.

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