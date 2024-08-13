Cm.com: "L'Inter ha chiesto informazioni al Genoa per Gudmundsson. Trattativa non ancora partita"

Albert Gudmundsson ha tutti gli accordi raggiunti con la Fiorentina, la Genoa deve comprare un sostituto e poi liberarlo. Ma l'Inter...

L’Inter non ha mai abbandonato definitivamente l’idea di poter arrivare ad Albert Gudmundsson e, dopo un periodo di stallo, i nerazzurri si sono riaffacciati chiedendo informazioni al Genoa. L’islandese è sempre stato la prima richiesta di Simone Inzaghi, l’elemento distintivo per provare ad aggiungere al reparto offensivo qualche caratteristica diversa rispetto a quelle già presenti.

Insomma, salutato Alexis Sanchez che è tornato all'Udinese, nei piani dei nerazzurri c’è sempre stata l’idea di prendere un calciatore simile al cileno. Ma se finora l’Inter non ha potuto muoversi in tal senso, è perché lì davanti c’è parecchio traffico, con Arnautovic, Correa, Satriano e Salcedo ancora alla ricerca di una collocazione. E allora tutti si erano messi un po’ l’anima in pace anche perché da Viale della Liberazione sono sempre arrivate smentite su smentite.

E poi c’è la Fiorentina che ha provveduto a portare molto avanti i dialoghi con Gudmundsson, strappandogli anche una mezza promessa. Ma in queste ultime ore l’Inter si è ripresentata e pare che Gilardino possa essere interessato a inserire nella trattativa uno tra Arnautovic e Correa, ma con una netta preferenza verso l’austriaco. Un’apertura che giunti a questo punto nessuno si aspettava, ma che probabilmente bisogna iniziare a considerare.

Siamo alle richieste di informazioni, tra i due club c’è stato un primo contatto, ma adesso bisogna effettivamente capire se c’è tempo e margine per impostare la trattativa, anche perché la Fiorentina è molto avanti con il calciatore. Nel caso si riuscisse a mettere in piedi tutto, bisognerebbe poi parlare con i due nerazzurri per avere la loro disponibilità al trasferimento in Liguria, visto che neanche quella è ancora scontata. Insomma, rimane difficile, ma l’Inter sta provando un ultimo tentativo per Albert Gudmundsson. Lo scrive Calciomercato.com

ARTHUR VUOLE TORNARE ALLA FIORENTINA E DODÒ CI SPERA

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