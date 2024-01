Cm.com fa il punto su Belotti: l’attaccante è destinato a partire, la Fiorentina resta alla finestra

Negli scorsi giorni ha avuto risonanza mediatica l’indiscrezione di mercato che ha visto protagonisti Andrea Belotti, attaccante della Roma, e Jonathan Ikoné, esterno della Fiorentina. Infatti, la squadra gigliata aveva sondato il profilo del classe ’93, con i dirigenti giallorossi che hanno però chiesto in cambio l’esterno francese, ricevendo la risposta negativa della società viola. Entrambi i giocatori stanno vivendo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative: il Gallo ha collezionato soltanto 14 presenze in campionato, la maggior parte da subentrato, mettendo a referto 3 gol e 2 assist. Anche Ikoné è sceso in campo 14 volte in Serie A, ma non ha mai impressionato ed è finito in mezzo a numerose critiche da parte dei tifosi fiorentini.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Belotti resta comunque in forte discussione, e a Trigoria stanno valutando una sua possibile cessione già nella finestra di gennaio. Tuttavia, l’ingaggio rappresenta un enorme scoglio: attualmente, l’attaccante percepisce circa 2.5 milioni di euro netti a stagione, una cifra alta per qualsiasi pretendente. Dal canto suo, la Fiorentina non avrebbe ribussato alla porta giallorossa dopo aver rifiutato lo scambio con Ikoné, sebbene un centravanti con le caratteristiche del Gallo potrebbe essere utile a risolvere il problema in attacco della compagine di Italiano.

