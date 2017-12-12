Clamoroso Lazio, torti contro Fiorentina e Torino? Lotito vuole ritirare la squadra dal campionato
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Claudio Lotito, presidente della Lazio, vuole ritirare la sua squadra dal campionato di serie A. Dopo i torti subiti contro il Torino nella partita di ieri...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 13:09
Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Claudio Lotito, presidente della Lazio, vuole ritirare la sua squadra dal campionato di serie A. Dopo i torti subiti contro il Torino nella partita di ieri e quello presunto contro la Fiorentina la società biancoceleste si sente vittima del sistema. Lotito e tutto l'ambiente sono furiosi con gli arbitri e puntano il dito contro il sistema calcio. Un sistema che, secondo la Lazio, non vuole la squadra biancoceleste in Champions League la prossima stagione.