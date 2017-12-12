Clamoroso Lazio, torti contro Fiorentina e Torino? Lotito vuole ritirare la squadra dal campionato

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Claudio Lotito, presidente della Lazio, vuole ritirare la sua squadra dal campionato di serie A. Dopo i torti subiti contro il Torino nella partita di ieri...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Claudio Lotito, presidente della Lazio, vuole ritirare la sua squadra dal campionato di serie A. Dopo i torti subiti contro il Torino nella partita di ieri e quello presunto contro la Fiorentina la società biancoceleste si sente vittima del sistema. Lotito e tutto l'ambiente sono furiosi con gli arbitri e puntano il dito contro il sistema calcio. Un sistema che, secondo la Lazio, non vuole la squadra biancoceleste in Champions League la prossima stagione.