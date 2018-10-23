Ciccio Graziani su Simeone: "Una punta vicino lo aiuterebbe, vorrei vederlo con Vlahovic"

L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Graziani ha parlato nel corso del pomeriggio di alcuni temi di casa Fiorentina. Sul Cholito Simeone: "A volte è troppo istintivo, sapevamo che manca un altro a...

L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Graziani ha parlato nel corso del pomeriggio di alcuni temi di casa Fiorentina. Sul Cholito Simeone: "A volte è troppo istintivo, sapevamo che manca un altro attaccante al suo fianco, e si fa fatica a fare gol. Per me è il caso di provarlo con Vlahovic che, se è davvero bravo, va provato. Nel mercato di gennaio va cercata comunque un'alternativa. E' anche vero che Simeone andrebbe servito di più, lui però dovrebbe farsi trovare più pronto in quelle decisive occasioni. Penso che se avesse un altro attaccante accanto si muoverebbe meglio. Pjaca? Non può essere questo, altrimenti è un investimento sbagliato".

Fonte: Radio Bruno Toscana