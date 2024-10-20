Ciccio Graziani controcorrente: "Non ci esaltiamo per Colpani, ha fatto la prima partita buona"

Ciccio Graziani ha parlato dopo Lecce-Fiorentina delle prestazioni e del momento sia di Colpani che di Beltran

Ciccio Graziani ha parlato a Rtv38 per commentare la partita della Fiorentina contro il Lecce, queste le sue parole:

"Non sono preoccupato per gli infortuni di Kean e Gudmundsson, sono cose che ci stanno, non credo che Kean starà fuori per tanto tempo. Colpani oggi ha segnato due gol ma non lo magnifichiamo Colpani, lo abbiamo visto davvero per la prima volta solo oggi contro il Lecce ed una rondine non fa primavera, aspettiamo qualche altra partita prima di esaltarci. Quando giochi da esterno e ti accentri sul piede forte, devi trovare la porta quando vai al tiro. Oggi si è visto il suo valore, speriamo però che ci sia continuità adesso.

Sono contento per quello che ho visto di Beltran, lui è una seconda punta e deve giocare dietro Kean, perché secondo me questo ragazzo ha sofferto dato che non si capiva se fosse carne o pesce, ormai non giocava nemmeno più, tutti gli altri giocatori offensivi gli erano passati davanti, ma la Fiorentina lo ha pagato e non poco. È una seconda punta nata, dietro Kean potrebbe fare le fortune sue e della squadra. Palladino ha avuto l'intuizione giusta, lo ha fatto giocare e lui ha sfruttato l'occasione, ha giocato bene e segnato, speriamo che continui cosi"

RETROSCENA NICO PAZ-FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nico-paz-poteva-essere-della-fiorentina-la-societa-viola-ci-aveva-provato-ma-lui-ha-preferito-fabregas/273261/