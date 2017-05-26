Chiesa: "Voglio vincere e giocare la Champions con la maglia della Fiorentina. A Cardiff tiferò Real Madrid"

Amo Firenze e la questa maglia. Vincere qui avrebbe un sapore particolare. Sousa come un padre" così Chiesa al Corriere dello Sport

Federico Chiesa è stato intervistato dal Corriere dello Sport, queste le sue parole:

"La mia forza è indubbiamente la mia famiglia. L'esempio di mio padre è quello giusto, mi ha dato un'educazione severa ma perfetta. Lui è stato davvero un grande calciatore. Un grande esempio per me.

L'emozione per il primo in Europa League è stata surreale, qualcosa che non dimenticherò mai. Se qualche volta mi arrabbio è perchè dò sempre il 120%, voglio sempre vincere”.

Obiettivi?Spero di vincere più trofei possibili qua, ho questa squadra e questa città nel cuore. Voglio vincere qui per provare a cambiare la storia. Farlo a Firenze è più difficile e quindi ha un sapore tutto particolare. I miei obiettivi per il futuro sono giocare la Champions e fare gli europei under 21.

Sousa per me è stato un padre putativo. Contro Juve e Napoli in casa le gare migliori, l’andata con la Lazio ed il ritorno col ‘Gladbach quelle da cancellare

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