Chiesa perde il posto in nazionale, giocherà Bernardeschi nella sua posizione contro la Bosnia

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarà Belotti titolare contro la Bosnia. Almeno questa è l’indicazione che arriva da Coverciano dove la Nazionale si è allenata a porte chiuse. La difes...

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarà Belotti titolare contro la Bosnia. Almeno questa è l’indicazione che arriva da Coverciano dove la Nazionale si è allenata a porte chiuse. La difesa davanti a Donnarumma è fatta, con Florenzi e Emerson Palmieri sulle fasce e con capitan Bonucci e Acerbi nel cuore dell’area. Il primo dubbio a centrocampo dove i punti fermi sono Jorginho e Barella. Il terzo posto dovrebbe aggiudicarselo Zaniolo, favorito su Tonali. Nel tridente d’attacco provato sempre Belotti con Insigne, mentre a destra è sfida tra i due Federico: Bernardeschi è favorito su Chiesa. Oggi l’Italia vola in Bosnia senza il romanista Mancini, alle prese con un affaticamento muscolare.