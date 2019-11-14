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Chiesa perde il posto in nazionale, giocherà Bernardeschi nella sua posizione contro la Bosnia

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarà Belotti titolare contro la Bosnia. Almeno questa è l’indicazione che arriva da Coverciano dove la Nazionale si è allenata a porte chiuse. La difes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 08:47
Chiesa perde il posto in nazionale, giocherà Bernardeschi nella sua posizione contro la Bosnia -
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Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarà Belotti titolare contro la Bosnia. Almeno questa è l’indicazione che arriva da Coverciano dove la Nazionale si è allenata a porte chiuse. La difesa davanti a Donnarumma è fatta, con Florenzi e Emerson Palmieri sulle fasce e con capitan Bonucci e Acerbi nel cuore dell’area. Il primo dubbio a centrocampo dove i punti fermi sono Jorginho e Barella. Il terzo posto dovrebbe aggiudicarselo Zaniolo, favorito su Tonali. Nel tridente d’attacco provato sempre Belotti con Insigne, mentre a destra è sfida tra i due Federico: Bernardeschi è favorito su Chiesa. Oggi l’Italia vola in Bosnia senza il romanista Mancini, alle prese con un affaticamento muscolare.

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