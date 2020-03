Queste le parole rilasciate da Federico Chiesa ai canali ufficiali della Fiorentina: “A questo inaspettato brutto periodo ho reagito con serenità, tutto noi abbiamo il dovere e la responsabilità di restare in casa, così facendo aiutiamo le persone che ogni giorno lavorano per superare questo momento difficile. Mi manca tantissimo la mia quotidianità, giocare a calcio e stare con in miei compagni ma quando torneremo in campo l’abbraccio con i nostri tifosi sarà bellissimo. In questi giorni lo staff e il mister ci hanno mandato un protocollo di allenamento per aiutarci a rimanere in forma, molti degli esercizi li faccio anche di mia spontanea volontà a corpo libero. Con lo spostamento dell’Europeo al 2021 tutti i giovani italiani come me avranno l’opportunità di essere più maturi. In questo momento il mio pensiero va alle persone che stanno soffrendo e a chi sta facendo il massimo per superare tutto questo. Il messaggio che voglio dare a medici ed infermieri è quello di continuare con determinazione e volontà, insieme supereremo questo momento. La mia donazione è un piccolo gesto, dal primo giorno volevo farla per aiutare per queste persone che stanno facendo il massimo. La mia famiglia è a Firenze, i miei parenti sono a Genova ci teniamo in contatto, con chiamate, videochiamate e messaggi su Whatsapp, in questo momento sto passando la quarantena con la mia fidanzata ed i miei due cani, stiamo bene e con la squadra abbiamo una chat di gruppo dove mandiamo messaggi di incoraggiamenti e sdrammatizziamo con battute. Giocare contro i due pro player della Fiorentina è stata un’esperienza bellissima, con i miei compagni invece giochiamo come squadra su Fortnite e contro a Fifa. Riabbracciare i miei compagni sarà bellissimo ma ancor più riabbracciare tutti i nostri tifosi la domenica al Franchi e lottare per i nostri obiettivi. Commisso e Barone e l’intera società sta facendo un lavoro grandioso soprattutto nelle ultime società con la donazione “Forza e Cuore” e lottare fianco a fianco con medici ed infermieri”.