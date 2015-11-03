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Notizie Forza E Cuore Fiorentina

Parte la Forza e Cuore Cup, Barone: "Faremo intrattenimento per una giusta causa"

22 aprile 2020 13:52

Via alla "Forza e Cuore Cup", il torneo di FIFA20. Barone: "Intratteniamo i tifosi e continuiamo a donare"

22 aprile 2020 11:51

Barone: "Restiamo uniti, combattiamo insieme e continuiamo a sostenere Forza e Cuore"

14 aprile 2020 00:56

La raccolta fondi viola supera gli 800.000€! Donazione di 44.400€ dalla Francesco e Mary Giambelli Foundation

07 aprile 2020 11:31

ACF, "New York - Firenze: così lontani, così vicini" questo il messaggio apparso sui canali ufficiali viola

01 aprile 2020 19:07

Terracciano: "Sicuramente a me e alla mia famiglia farebbe piacere restare a Firenze"

30 marzo 2020 20:53

La Fiorentina ha raccolto più di 700 mila euro per lottare contro il Coronavirus. Il grande cuore viola è inarrestabile

30 marzo 2020 00:07

Chiesa: "Mi manca l'abbraccio con i tifosi viola. Europeo 2021? Sarò più maturo. Commisso e Barone..."

29 marzo 2020 12:51

La Fiorentina ha raccolto più di 650 mila euro per combattere contro il Coronavirus. Donazioni anche dagli USA

27 marzo 2020 11:42

ACF, superati 600mila euro per la raccolta fondi Forza e Cuore. Ecco le parole del club viola

25 marzo 2020 20:25

Bigìca: "Oggi il calcio è in secondo piano. Raccolta fondi? Sento passione e assistenza.."

24 marzo 2020 12:14

"570mila euro, Famiglia viola andiamo avanti" Aumenta la raccolta fondi della Fiorentina

24 marzo 2020 01:49

Antognoni: "Iachini è in continuo contatto con i calciatori, li vuole pronti. Orgoglioso di Commisso"

21 marzo 2020 11:22

Commisso: "Grazie a chi ha donato anche 10 euro. La città si è stretta per il bene comune.."

20 marzo 2020 15:14

Barone: "Grazie Famiglia Viola, grazie Firenze!" I fondi subito disponibili per gli ospedali fiorentini

20 marzo 2020 14:27

Forza e cuore, sfondato il muro dei 500mila €. Oltre 1100 donatori hanno aderito

20 marzo 2020 14:16

Forza e Cuore, Ribery dona 50 mila euro alla raccolta fondi della Fiorentina. I dettagli

18 marzo 2020 18:15

L'appello di Barone: "Tifosi viola, state a casa e donate. Popolo italiano sta rispondendo.."

18 marzo 2020 17:59

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