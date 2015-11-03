Notizie Forza E Cuore Fiorentina

Parte la Forza e Cuore Cup, Barone: "Faremo intrattenimento per una giusta causa"
22 aprile 2020 13:52
Via alla "Forza e Cuore Cup", il torneo di FIFA20. Barone: "Intratteniamo i tifosi e continuiamo a donare"
22 aprile 2020 11:51
Barone: "Restiamo uniti, combattiamo insieme e continuiamo a sostenere Forza e Cuore"
14 aprile 2020 00:56
La raccolta fondi viola supera gli 800.000€! Donazione di 44.400€ dalla Francesco e Mary Giambelli Foundation
07 aprile 2020 11:31
ACF, "New York - Firenze: così lontani, così vicini" questo il messaggio apparso sui canali ufficiali viola
01 aprile 2020 19:07
Terracciano: "Sicuramente a me e alla mia famiglia farebbe piacere restare a Firenze"
30 marzo 2020 20:53
La Fiorentina ha raccolto più di 700 mila euro per lottare contro il Coronavirus. Il grande cuore viola è inarrestabile
30 marzo 2020 00:07
Chiesa: "Mi manca l'abbraccio con i tifosi viola. Europeo 2021? Sarò più maturo. Commisso e Barone..."
29 marzo 2020 12:51
La Fiorentina ha raccolto più di 650 mila euro per combattere contro il Coronavirus. Donazioni anche dagli USA
27 marzo 2020 11:42
ACF, superati 600mila euro per la raccolta fondi Forza e Cuore. Ecco le parole del club viola
25 marzo 2020 20:25
Bigìca: "Oggi il calcio è in secondo piano. Raccolta fondi? Sento passione e assistenza.."
24 marzo 2020 12:14
"570mila euro, Famiglia viola andiamo avanti" Aumenta la raccolta fondi della Fiorentina
24 marzo 2020 01:49
Antognoni: "Iachini è in continuo contatto con i calciatori, li vuole pronti. Orgoglioso di Commisso"
21 marzo 2020 11:22
Commisso: "Grazie a chi ha donato anche 10 euro. La città si è stretta per il bene comune.."
20 marzo 2020 15:14
Barone: "Grazie Famiglia Viola, grazie Firenze!" I fondi subito disponibili per gli ospedali fiorentini
20 marzo 2020 14:27
Forza e cuore, sfondato il muro dei 500mila €. Oltre 1100 donatori hanno aderito
20 marzo 2020 14:16
Forza e Cuore, Ribery dona 50 mila euro alla raccolta fondi della Fiorentina. I dettagli
18 marzo 2020 18:15
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