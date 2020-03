È stata finalmente toccata e superata la quota dei 500mila euro auspicata dalla Fiorentina nella raccolta fondi “Forza e Cuore” iniziata due giorni fa sulla piattaforma GoFundme.com: grazie infatti ad una mega-offerta dell’azienda della famiglia Commisso Mediacom pari a 10.000 euro, arrivata oggi attorno all’ora di pranzo, il computo della cifra raccolta ad oggi, venerdì 20 marzo alle 13 circa, parla ora di 506.171 euro ma come raccontato ieri pomeriggio da Rocco Commisso a Radio Bruno l’obiettivo della società viola è quello di proseguire ancora la colletta, per arrivare ad una cifra che sia il più alta possibile e che sarà domata agli ospedali fiorentini di Santa Maria Nuova e di Careggi. Già nella giornata di ieri Barone, tramite il sito della raccolta, aveva fatto intendere che la generosità di tutti è già stata trasformata in strumenti e macchinari per gli ospedali di Firenze. Le offerte fin qui arrivate sono di oltre 1.100 persone.

TuttoMercatoWeb.com