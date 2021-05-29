Cecchi: "Vedere Gattuso scegliere la Fiorentina mi scalda il cuore. Firenze ha voglia di sognare"

Le parole di Stefano Cecchi ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno

Stefano Cecchi, giornalista e scrittore italiano , è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Gattuso è un signore che riempe i cuori. È davvero l'uomo al momento giusto nel posto giusto. La Fiorentina aveva bisogno di un personaggio che riaccendesse l'entusiasmo e rappresenti una sorta di certificato per un futuro più roseo. Il fatto che Gattuso scelga Firenze a me scalda cuore. Sono stufo di gente che viene nella nostra città per ripiego. Voglia di sognare? La sento in città, ma anche nell'ambiente Fiorentina. Magari non verrà Jorginho, che sarebbe clamoroso, ma l'idea è quella di costruire una squadra importante intorno a Rino. Se il Presidente ha voglia di sfida, ha la potenzialità economica per farlo. Prima eravamo tutti a rammaricati, è bastata una scintilla per far cambiare tutto."

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