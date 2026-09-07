Cecchi: "Tra Paratici e Grosso c'è stata una rottura irreparabile. Vanoli è la mossa della disperazione"

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato al Pentasport del ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina al posto di Grosso

Ecco le parole di Stefano Cecchi al Pentasport: "Grosso non salta solo per le tre sconfitte, ma anche dopo il confronto a quattr'occhi avuto con Paratici. La rottura irreparabile è legata alle visioni sugli acquisti che non combaciavano. La società ha fatto una scelta con Kean e va rispettata. Paratici è stato costretto ad esonerarlo, se l'allenatore non crede nella squadra non ha senso continuare".

Cosa manca a questa squadra? "A questa squadra manca personalità e lo si è visto nelle reazioni, che non ci sono state, dopo i gol presi con Frosinone e Torino. Detto questo, la rosa quest'anno è superiore a quella della scorsa stagione, nonostante manchi un centrocampista e giocatori di carattere".

La scelta di Vanoli? "L'idea di gioco che ha Vanoli è perfetta per i giocatori che sono arrivati e a mio parere sono meglio di Solomon e Harrison. L'anno scorso io l'ho difeso a spada tratta, ma se non ci hai creduto a giugno, oggi cosa è cambiato? Vanoli è l'emergenza, la mossa della disperazione. E' il riso al burro quando stai male, che lì per lì non ha sapore ma poi ti fa comodo".