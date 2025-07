Cecchi: “Se la Fiorentina prende un paio di giocatori forti, può migliorare il sesto posto passato”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina: “La squadra è buona e si respira un grande entusiasmo che non può che fare bene al lavoro di Pioli. La Fiorentina ha confermato i migliori e ha preso un grande allenatore con uno Scudetto nel curriculum e che ha rinunciato a tanti soldi per la Fiorentina. Rispetto alle altre sfidanti, la Fiorentina è avanti perché la Lazio ha il mercato fermo e l’Atalanta non ha preso un allenatore di spicco.”

Prosegue: “Se la Fiorentina chiude qualche acquisto, potrebbe pure migliorare il sesto posto che deve essere l’obiettivo. Alla Fiorentina manca ancora qualcosa per restare in alto, dobbiamo essere razionali, ma la base di lavoro è ottima.”