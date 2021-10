Cecchi paragona i procuratori ai mafiosi: “Rinnovo Vlahovic salta per gli agenti che vogliono un pizzo”

A Radio Sportiva ha parlato della vicenda Vlahovic il giornalista Stefano Cecchi:

“Vlahovic? Ho la bandiera a mezz’asta per la delusione. La Fiorentina sta vivendo una stagione positiva, c’erano tutte le premesse per un’annata da protagonisti. Sta diventando una costante che i calciatori non abbiano alcun rispetto per quello che la società ha fatto per loro. Ricordo che il ragazzo disse di essere disposto a firmare, se gli fosse stato offerto il contratto. La rottura nella trattativa avviene principalmente per la cifra della provvigione da riconoscere ai procuratori. Equivale ad un pizzo da pagare per ottenere l’accordo finale. Così il calcio finisce, perché ci si approfitta della passione dei tifosi”.

