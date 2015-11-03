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Notizie Rinnovo Vlahovic Fiorentina

CorSport, Vlahovic non si tocca, contro il Benevento dal 1' per trascinare la Fiorentina agli ottavi

14 dicembre 2021 09:49

Cecchi paragona i procuratori ai mafiosi: "Rinnovo Vlahovic salta per gli agenti che vogliono un pizzo"

06 ottobre 2021 13:00

Dalla Serbia, Vlahovic rinnova con la Fiorentina. Contratto da 6 milioni fino al 2024, clausola da 80 milioni

29 settembre 2021 13:59

Barone: “Vlahovic è un giocatore importante della Fiorentina. Speriamo nell’accordo”

26 luglio 2021 16:10

Vlahovic, fatta per il rinnovo: contratto fino al 2025, stipendio da più di un milione. I dettagli

21 aprile 2020 14:43

Vlahovic, dopo il gol al virus, il rinnovo con la Fiorentina. E' lui il nove del futuro

07 aprile 2020 12:33

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