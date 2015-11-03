Notizie Rinnovo Vlahovic Fiorentina

CorSport, Vlahovic non si tocca, contro il Benevento dal 1' per trascinare la Fiorentina agli ottavi
14 dicembre 2021 09:49
Cecchi paragona i procuratori ai mafiosi: "Rinnovo Vlahovic salta per gli agenti che vogliono un pizzo"
06 ottobre 2021 13:00
Dalla Serbia, Vlahovic rinnova con la Fiorentina. Contratto da 6 milioni fino al 2024, clausola da 80 milioni
29 settembre 2021 13:59
Barone: “Vlahovic è un giocatore importante della Fiorentina. Speriamo nell’accordo”
26 luglio 2021 16:10
Vlahovic, fatta per il rinnovo: contratto fino al 2025, stipendio da più di un milione. I dettagli
21 aprile 2020 14:43
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