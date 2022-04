Cecchi non ha dubbi: “Un terzino di serie A non può fare l’errore che ha fatto Biraghi contro la Juve”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno del futuro di Vincenzo Italiano e del gol subito dalla Fiorentina contro la Juventus, le sue parole:

“Un terzino di serie A non rimette in mezzo la palla come ha fatto Biraghi, la palla di testa la metti fuori, non in mezzo all’area, la respinta di Dragowski va fuori dal campo, è Biraghi che la mette in mezzo. Italiano? Non penso che dopo un anno voglia rifare quello che ha fatto con lo Spezia, la sua immagine nel mondo del calcio, da quel punto di vista, non è pulitissima non solo con chi tifa Spezia, io credo che lui rimarrà alla Fiorentina, sono pronto a scommettere su questo. Se proprio dovesse andar via ce ne faremo una ragione, magari prendiamo De Zerbi”

