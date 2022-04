I giornali incoronano Ranieri: “E’ della Fiorentina ma dà tutto per Salerno, sul suo muro sbattono tutti”

Non è passata inosservata la grande prova di ieri di Luca Ranieri. Il terzino in prestito dalla Fiorentina alla Salernitana ha brillato proprio contro la squadra proprietaria del suo cartellino. E i giornali lo incoronano come uno dei migliori in campo all’Arechi. Secondo Tuttosport, Ranieri è “un muro di gomma contro quale sbattono tutti” e la sua prova vale 7, così come per il Corriere dello Sport – Stadio che sottolinea la gara maiuscola disputata in copertura su Ikonè. Il difensore mancino “è della viola ma dà tutto per Salerno” scrive La Gazzetta dello Sport che resta sul 6,5 ma non disdegna di fargli i complimenti.

