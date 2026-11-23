Cecchi difende Ranieri: "Accanimento eccessivo verso uno che lotta per la Fiorentina, troppe critiche"

Il giornalista ha difeso il giocatore gigliato ed ex capitano

A Radio Bruno Stefano Cecchi ha parlato della partita di stasera della Fiorentina: "Stasera è un trappolone perchè la gara è piena di insidie contro una squadra migliore della classifica che possiede. Prima della sosta ho visto una squadra viola in crescita e spero che si riesca a vincere, ma non bisogna sottovalutare il Monza che davanti ha qualità, ma dietro soffre molto."

Prosegue: "Se vinciamo stasera, le cose cambiano e il tuo destino dipende anche da queste gare contro formazioni abbordabili. Voglio fare più punti possibili per risalire in classifica e cominciare a credere anche a qualcosa in più della salvezza."

Sulla Fiorentina: "Per giocare a 2 nel mezzo ci vuole un leader accanto ad Oulai, qualcuno capace di prenderci per mano oltre la forza giovane. Ndour non è adatto per disciplinare Oulai che ha bisogno di qualcuno che lo guidi, sarebbe Hojbjerg per me perché Fagioli non ha la statura di carisma per farlo."

Prosegue: "Brescianini dice che Vanoli è il leader e mi va bene, ma lui non gioca. A noi manca proprio l'allenatore in campo come avviene nelle grandi squadre e lo stesso De Gea non lo può essere perchè sta in porta."

Su Ranieri: "Lui ci mette l'anima e tifa viola, secondo me c'è un accanimento eccessivo verso un ragazzo che ci tiene tanto anche se non è un fenomeno."