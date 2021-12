Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:

“A me risulta che su Vlahovic ci fosse un grande interessamento della Juventus e che i procuratori fossero attratti dall’idea. Ci sono Arsenal, Tottenham, City, ma non ho la sfera di cristallo per capire dove possa andare. Cessione a gennaio? Vlahovic e l’entourage non vorrebbero muoversi, ma Commisso e la Fiorentina “vorrebbero togliersi il dente” subito”.

