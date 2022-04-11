Cecchi: "Carnevali si sta facendo pubblicità su Berardi, alla Fiorentina chiedevano una finanziaria"
Il mancato acquisto da parte della Fiorentina di Berardi, con l'offerta viola ritenuta troppo basse dal Sassuolo, fa ancora discutere
Il giorno dopo la vittoria della Fiorentina a Napoli, il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi ha parlato anche di Berardi, che in estate era stato vicino alla Fiorentina, poi l'offerta viola non è stata considerata all'altezza dal Sassuolo, con il direttore sportivo neroverde Carnevali che in più di un'occasione, ha sottolineato l'inadeguatezza della proposta economica viola. Ne ha parlato Stefano Cecchi a Radio Bruno:
"Carnevali ho l'impressione si stia facendo pubblicità per se stesso, ci chiedevano una finanziaria per Berardi. Oggi hai due esterni di 22 anni che sono destinati a migliorare, mi fanno vedere un futuro parecchio bello, io vedo una Fiorentina del futuro con Ikonè e Nico Gonzalez sugli esterni. Berardi l'avrei preso si corsa, ma lo prendi e lo consumi, su Ikonè e Nico invece ci costruisci insieme a Cabral che dà l'impressione che qualche gol lo possa fare"
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