Cecchi boccia il tridente: "Non è proponibile in campionato, Dzeko resta un'alternativa"

Cecchi boccia l’ipotesi di tridente offensivo ed elogia Comuzzo, interrogandosi sul valore del giocatore ritenuto superiore a quello di Thiaw

Il giornalista e noto tifoso della Fiorentina, Stefano Cecchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la situazione dell’attacco viola e il futuro di Comuzzo, esprimendo alcuni dubbi sulle scelte offensive di Pioli.

“Dzeko lo vedo più come un'alternativa a Kean, credo sarebbe perfetto in quel ruolo – ha spiegato Cecchi – in queste amichevoli abbiamo visto il bosniaco, l'italiano e Gudmundsson insieme, ma secondo me difficilmente Pioli proporrà questo terzetto in campionato”.

Secondo il giornalista, il potenziale dell'attacco viola non va sprecato con formazioni forzate:

“Un altro attaccante a mio avviso manca a prescindere, ma l'anno scorso eravamo messi decisamente peggio in quel reparto. Se giocano tutti e tre insieme si perde qualcosa, se invece girano credo che la Fiorentina abbia un attacco davvero importante”.

Cecchi ha poi detto la sua anche su Comuzzo, giovane difensore al centro del mercato:

“A me dispiacerebbe se dovesse andare via, per i motivi che sappiamo. Chiaro, se arriva un'offerta importante si può valutare. Ma mi chiedo: se il Milan ha venduto Thiaw a 40 milioni, Comuzzo quanto vale? Secondo me è più forte dell'ex rossonero, quindi mi chiedo per quale cifra si potrebbe davvero pensare di cederlo”.