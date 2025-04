Cecchi: “Beltrán è un centravanti, non deve fare la mezzala e il gol lo testimonia”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per commentare il successo viola a Cagliari per 2-1: “Il primo quarto d’ora non è stato semplice, ma poi comunque ha rimesso in piedi una partita che sembrava complicata da subito. La Fiorentina ha fatto una partita identitaria in cui ha giocato finalmente a calcio contro una squadra che si sa chiudere. Mi è piaciuto molto Mandragora che sta crescendo, devo dire che la difesa a 3 sta funzionando bene e la coppia light d’attacco è andata bene perché magari credevamo che, senza Kean, la Fiorentina non esistesse, invece è riuscita a fare cose interessanti anche con un assetto alternativo.”

Su Beltran: “Per me è un centravanti, non penso sia nulla di diverso, ovviamente a modo suo perché è un attaccante atipico, ma comunque il gol che fa è da centravanti. Non sa giocare spalle alla porta, ma è molto più punta lui di Zaniolo, è l’unica alternativa a Kean in questo gruppo e oggi lo ha testimoniato con una prestazione ottima. Non penso possa giocare esterno anche se è un generoso e non ha problemi a fare pure quel ruolo.”