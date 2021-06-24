Ceccarini: "Vlahovic ha un valore di 60 milioni ma non credo che..."
Il giornalista ha parlato del futuro dell'attaccante serbo.
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2021 18:11
Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto su TMW Radio.
Queste le sue dichiarazioni: "Il valore di Vlahovic adesso è di 60 milioni di euro, però non credo che la società viola prenderebbe in considerazione un’offerta per lui in estate".
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