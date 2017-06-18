Ceccarini: "Spalletti vuole Borja Valero all'Inter, la Fiorentina lo valuta 10 milioni. A decidere sarà il calciatore"

Il centrocampista vuole rimanere ancora a Firenze. Questo affare andrà in porto solo se lo vorrà Borja Valero" così Ceccarini

L'esperto di mercato di Mediaset Niccolò Ceccarini ha parlato ha Tuttomercatoweb radio, queste le sue parole su Borja Valero e una possibile trattativa con l'Inter: "Spalletti vuole Borja nella sua nuova Inter. Il calciatore ha la volontà di rimanere alla Fiorentina. La società viola lo valuta 10 milioni di euro, ma alla fine il futuro dipenderà tutto da lui"