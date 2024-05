C’è un errore, contro il Cagliari non è stato ammonito Ranieri ma Mandragora. Ci sarà con l’Atalanta

Un’importante novità dalla sfida di giovedì della 38a giornata di Serie A tra Cagliari e Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano, che aveva vinto 3-2 nel primo match, giocherà infatti il recupero contro l’Atalanta a campionato terminato. E lo farà, il prossimo 2 giugno alle ore 18, senza Rolando Mandragora. Il centrocampista era infatti diffidato ed è stato ammonito giovedì, dunque verrà squalificato per il recupero, che alcuni aspettano anche per il fantacalcio.

Non è invece stato ammonito Luca Ranieri, sempre della Fiorentina. Alcuni organi di stampa avevano dato il giallo del difensore, tra cui Fantacalcio.it nei voti ufficiali inizialmente. Invece no, il giallo al centrale viola è stato tolto, il voto dunque resta 5 (col giallo sarebbe stato 4,5). Tutto confermato, lo avevamo anticipato ieri e ora anche su Leghe Fantacalcio è stato tolto il giallo. Era anche in diffida Ranieri, ma non è stato ammonito e dunque contro l’Atalanta ci sarà. Occhio a proposito alla squadra di Gasperini, che ha quattro diffidati: Djimsiti, Kolasinac (non convocato), Lookman e Toloi. Con un giallo, anche loro salterebbero il recupero con la Fiorentina del 2 giugno. Intanto, la certezza è che Mandragora non ci sarà per squalifica e che Ranieri non è stato ammonito a Cagliari.

LE PAROLE DI DI MARZIO SUL FUTURO DI PALLADINO