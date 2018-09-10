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CdS, contro il Portogallo Mancini si affida a Chiesa titolare. Biraghi in panchina. Benassi...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, stasera l'Italia affronterà il Portogallo per la seconda giornata del torneo "Nation league". Chiesa sarà uno degli interpreti dal prim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 09:39
CdS, contro il Portogallo Mancini si affida a Chiesa titolare. Biraghi in panchina. Benassi... -
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, stasera l'Italia affronterà il Portogallo per la seconda giornata del torneo "Nation league". Chiesa sarà uno degli interpreti dal primo minuto nel tridente offensivo schierato da Mancini con Berardi ed Immobile. Biraghi dopo aver giocato titolare contro la Polonia lascerà il posto a Criscito e l'impiego di Benassi è forse l'unico nodo da sciogliere. Nel 4-3-3 tra gli interni di centrocampo al fianco di Jorginho si giocano due maglie: il viola, Gagliardini e Bonaventura.

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