Castrovilli: “Per Italiano non ci sono titolari e riserve, è un allenatore molto esigente”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a DAZN prima della partita in casa del Genoa, queste le sue parole registrate da TMW: “Con Italiano non ci sono titolari e riserve, c’è una sana concorrenza. Vuole sempre il massimo, mentalmente ti migliora perché ti sprona a far meglio. Può diventare un grande allenatore. Il Genoa viene da una vittoria, saranno pronti ma troveranno contro una Fiorentina coraggiosa, determinata e con voglia di far bene” conclude Castrovilli.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA, FUORI MILENKOVIC E TORREIRA