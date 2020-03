A gennaio il Napoli aveva offerto 40 milioni per Castrovilli alla Fiorentina, richiesta rispedita al mittente dal club viola. Ora il centrocampista ha una valutazione ancor più alta. Sulle tracce di Castrovilli sembrano esserci inter e Juventus che però sanno già che non sarà semplice intavolare una trattativa con la Fiorentina: Commisso quando potrà far ritorno in Italia vorrà parlare con il calciatore per capire le sue ambizioni ed i suoi sogni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.