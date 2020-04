Il centrocampo della Fiorentina della prossima stagione si prospetta da sogno. I viola si sono trovati in casa un gioiello pronto per grandi palcoscenici ovvero Gaetano Castrovilli, calciatore con grande tecnica che danza sul pallone regalando magie e dribbling. Montella vide subito il suo potenziale e così nel ritiro di Moena decise di tenerlo in rosa, Gaetano è diventato così un titolatissimo del club gigliato. Tante squadre sono state attirate dalla sua qualità ma Commisso continua a fare muro, non cederà uno dei suoi miglior calciatori.

Poi c’è Alfred Duncan, è arrivato a Firenze dal Sassuolo nella finestra di mercato invernale, fortemente voluto visto il suo fisico, un mix di tecnica e muscoli per rinforzare la metà campo viola. Da quando è stato acquista ha fatto delle ottime gare con la sua nuova maglia pur essendo reduce da un infortunio che l’ha lasciato diverso tempo fuori dal rettangolo di gioco.

Nella prossima stagione la Fiorentina si troverà anche Sofyan Amrabat acquistato a gennaio ed ora in prestito fino al termine del campionato all’Hellas Verona, è stato voluto dal presidente Commisso rimasto stregato dal suo modo di giocare. I viola hanno battuto la concorrenza del Napoli e se lo sono così aggiudicati. Porterà una grande visione di gioco e delle qualità tecniche eccezionali sia in impostazione che in progressione.

Ma non solo… la Fiorentina ha anche Erick Pulgar, il cileno è uno tosto in mezzo al campo, corre e rincorre ogni pallone!

Che dire… il prossimo anno sicuramente i tifosi viola si divertiranno!