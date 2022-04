Cassano sicuro: “Malissimo la Fiorentina adesso, il Milan può perdere punti solo contro l’Atalanta”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo tv in diretta su twitch, ha parlato della prossima gara tra Milan e Fiorentina, queste le sue parole:

“Per me lo scudetto lo vince il Milan, se vedo il calendario non saprei dove il Milan potrebbe perdere punti. In questo momento la Fiorentina alcuni problemi ce li ha, è in un momento delicato, sta facendo malissimo nelle ultime partite. Da qui alla fine l’unica che potrebbe rompere i coglioni al Milan sarà l’Atalanta”

