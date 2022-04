Cassano sicuro: “L’unica che può rompere i cogl**ni alla Juventus per la Champions è la Fiorentina”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della lotta per il quarto posto, queste le parole dell’ex campione della nazionale:

“L’unica che può rompere i cogl**ni alla Juventus per il quarto posto è la Fiorentina perchè c’è lo scontro diretto diretto. Domenica c’è Sassuolo-Juventus e Salernitana-Fiorentina, se loro non vincono contro il Sassuolo e la Fiorentina vince a Salerno allora si può fare. Con Vlahovic la Fiorentina sarebbe andata in Champions League, togli i punti che ha fatto fare alla Juventus e mettigli alla Fiorentina, anche l’altro giorno ha giocato bene secondo me”

GALLI SE LA PRENDE CON BIRAGHI: “NON SI PUO RESPINGERE LA PALLA AL CENTRO”