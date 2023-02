Cassano: “Poverino Italiano, la Fiorentina per segnare deve creare 74 occasioni” Adani: “Bene Dodò e Jovic”

Nel corso della Bobo tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano e Lele Adani hanno commentato la partita della Fiorentina contro il Torino, queste le loro parole sulla squadra viola:

Cassano: “Italiano in due anni sta per portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia, è tanta roba per loro, Italiano poverino se la Fiorentina crea 73 occasioni da gol a partite ed ha gli attaccanti in difficoltà. La Fiorentina contro il Torino mi è piaciuta tanta ed ha vinto meritatamente ed ha raggiunto la semifinale, anche Ikonè ha fatto bene”

Adani aggiunge: “Sia nella partita contro la Lazio che contro il Torino gente come Dodò, Jovic, Nico Gonzalez stanno iniziando a dare dei segnali, Jovic ha dato una grande palla a Kouamè che poi l’ha buttata fuori di un metro”

