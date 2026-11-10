Carnasciali demolisce Viery: "Con lui la Fiorentina prenderà 82 gol, non è adatto al calcio italiano"
L'ex difensore viola è intervenuto per parlare dei temi caldi del mondo Fiorentina
Intervistato ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha analizzato senza filtri il momento della Fiorentina, soffermandosi sulla squadra, sulla guida tecnica di Vanoli e sulle lacune di mercato.
Il pareggio con la Juve e la gestione della sosta
Commentando il recente punto conquistato contro i bianconeri, Carnasciali ha frenato gli entusiasmi:
"La Fiorentina ha conquistato un punto contro la Juventus. Un po' di prestazione si è vista, ma i problemi rimangono: non li abbiamo certo risolti con questo pareggio. È un punto che, però, permette di lavorare con maggiore serenità, nella speranza di recuperare qualcuno durante la sosta e di non perdere altri giocatori per gli impegni con le nazionali."
Il valore della rosa e la provocazione sul Frosinone
Passando ad analizzare l'organico a disposizione, l'ex calciatore ha espresso forti perplessità sul livello complessivo della squadra, lanciando una provocazione all'ambiente:
"Quando vedo la Fiorentina, vedo una squadra composta da giocatori normali. Poi magari guardo il Frosinone, che ha tanti italiani e un'idea di gioco chiara. Mi domando: se la Fiorentina avesse preso Alvini, Calò e Raimondo, cosa avrebbe detto la piazza? Firenze vuole altro, ma questo altro che cos'è?"
La difesa e gli errori nella costruzione della squadra
Spostandosi sul reparto arretrato e sulle scelte societarie, Carnasciali non ha risparmiato critiche né ai singoli né alla programmazione generale:
"Dragusin, da quando è andato via, in Inghilterra ha giocato pochissimo. Non sono soltanto deluso, me lo aspettavo."
Parlando poi della tenuta difensiva e del mercato, l'ex difensore ha aggiunto:
"Vierì non lo conoscevo, ma è riduttivo dire che, continuando così, si prenderanno 82 gol. Questo è un problema di squadra, non soltanto della difesa. Abbiamo preso Pellegrino che è bravo di testa, poi però servivano anche degli esterni che sappiano crossare. Ma non lo fai. Non siamo mai in grado di fare un mercato giusto, con un allenatore giusto e giocatori giusti. Poi è difficile e a Vanoli serve tempo per capire come gestire la squadra."