Carnasciali demolisce Viery: "Con lui la Fiorentina prenderà 82 gol, non è adatto al calcio italiano"

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare dei temi caldi del mondo Fiorentina

Intervistato ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore viola Daniele Carnasciali ha analizzato senza filtri il momento della Fiorentina, soffermandosi sulla squadra, sulla guida tecnica di Vanoli e sulle lacune di mercato.

Il pareggio con la Juve e la gestione della sosta

Commentando il recente punto conquistato contro i bianconeri, Carnasciali ha frenato gli entusiasmi:

"La Fiorentina ha conquistato un punto contro la Juventus. Un po' di prestazione si è vista, ma i problemi rimangono: non li abbiamo certo risolti con questo pareggio. È un punto che, però, permette di lavorare con maggiore serenità, nella speranza di recuperare qualcuno durante la sosta e di non perdere altri giocatori per gli impegni con le nazionali."

Il valore della rosa e la provocazione sul Frosinone

Passando ad analizzare l'organico a disposizione, l'ex calciatore ha espresso forti perplessità sul livello complessivo della squadra, lanciando una provocazione all'ambiente:

"Quando vedo la Fiorentina, vedo una squadra composta da giocatori normali. Poi magari guardo il Frosinone, che ha tanti italiani e un'idea di gioco chiara. Mi domando: se la Fiorentina avesse preso Alvini, Calò e Raimondo, cosa avrebbe detto la piazza? Firenze vuole altro, ma questo altro che cos'è?"

La difesa e gli errori nella costruzione della squadra

Spostandosi sul reparto arretrato e sulle scelte societarie, Carnasciali non ha risparmiato critiche né ai singoli né alla programmazione generale:

"Dragusin, da quando è andato via, in Inghilterra ha giocato pochissimo. Non sono soltanto deluso, me lo aspettavo."

Parlando poi della tenuta difensiva e del mercato, l'ex difensore ha aggiunto: