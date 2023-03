Caressa elogia Italiano: “Ha voluto fare un passo in avanti e non si è fermato nelle proprie convinzioni”

Fabio Caressa ha fatto il punto sul proprio canale YouTube delle italiane in Europa e si è soffermato anche sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Io lo dico qua: secondo me la Fiorentina è la favorita per la Conference League. Non sarà facile, dite quello che volete ma è la favorita per la coppa perchè Italiano mi ha dimostrato di essere un allenatore di spessore. Italiano ha cambiato ed aggiustato qualcosa dimostrando di essere un uomo molto intelligente: considero uomini intelligenti coloro che si mettono a studiare dove si può migliorare e cercano di fare ogni mattina un passo in avanti. Lui prima di tutti ha voluto fare un passo in avanti, poi la squadra. Una cosa che non tutti hanno ma fa la differenza tra chi ha successo e chi, invece, si ferma nelle proprie convinzioni. Quindi grandi complimenti ad Italiano.”

IL PARERE DELL’ESPERTO GIORNALISTA ENZO BUCCHIONI