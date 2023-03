Bucchioni: “Fiorentina è a 4 punti dalla Juventus, difficoltà superate. Cabral? Non si può togliere dal campo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina soffermandosi su vari temi. Tra questi la situazione dei Viola in campionato, la Conference League ed il momento a dir poco positivo di Arthur Cabral. Ecco le sue parole:

“Turnover con il Lecce? Non mi aspetto turnover perchè poi c’è la sosta e si possono recuperare le energie. Al massimo penso ad un turnover ragionato con 4o 5 cambi perchè adesso la Fiorentina ha trovato la quadra. Rientra Biraghi, secondo me giocherà Dodò e stessa cosa vale per Igor.

Cabral? Cabral l’avrei fatto giocare pure all’andata contro il Sivasspor: è un giocatore che in questo momento ha feeling con il gol e come si fa a toglierlo.

Europa? Mi sono messo a fare due conti e secondo me in finale arriveranno Napoli, Roma e Fiorentina. Il Nizza fa paura? Secondo me no. Io la finale la vedo arriva all’orizzonte se la Fiorentina così. La finale poi è un’altra storia: dall’altra parte il West Ham penso sia la favorita.

Campionato? Ci sono 4 punti di distacco con la Juventus, se perdono con l’Inter e la Fiorentina vince con il Lecce sei lì. Sarà una partita complicata ma alla Fiorentina non può fare paura il Lecce in questo momento perchè le difficoltà sono state superate. Non mi aspetto che torni tutto come due mesi fa.”

