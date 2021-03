Caressa: “Bloccato nel traffico a Firenze, mi portò in moto allo stadio un tifoso della Fiorentina”

Curioso aneddoto quello raccontato da Fabio Caressa nel corso della trasmissione “Il club” in onda su Sky Sport, una scena molto simile a quella accaduta a Zlatan Ibrahomovic per arrivare a Sanremo, questo il racconto di Caressa: “Una volta mi trovai bloccato nel traffico a Firenze, vicino l’aereoporto, ho bloccato e chiesto un passaggio ad un tifoso della Fiorentina che era in moto per portarmi allo stadio che dovevo commentare la partita e arrivare in tempo. Meno male che ho beccato uno che mi voleva bene, potevo anche prendere uno a cui non andavo a genio” le parole di Caressa.

