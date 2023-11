Capello: “La Fiorentina ha pagato l’assenza di imprevedibilità, di fantasia ha attaccato ma non trovato spazi”

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus ha spiegato la sconfitta della Fiorentina contro i bianconeri a La Gazzetta dello Sport:

“Io ho visto una squadra, la Fiorentina, che ha cercato di attaccare, ma non ha trovato spazi e probabilmente ha patito l’assenza di un giocatore di fantasia, imprevedibile. E un’altra, la Juventus, che ha disputato un’ottima prova difensiva sfruttando le caratteristiche dei propri centrali. Anche il City, che ama attaccare molto e con tanti uomini, quando serve si difende più indietro. In finale di Champions lo ha fatto per 25 minuti contro l’Inter”.

