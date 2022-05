Canovi: “L’agente di Torreira è aperto al dialogo. Prossima mossa aspetta alla Fiorentina”

Il procuratore Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del caso Torreira in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Torreira è un gran giocatore, la Fiorentina non dovrebbe perderlo. Se la squadra ha fatto una stagione importante, in particolare nel girone di ritorno, è in gran parte merito dell’uruguagio. Conosco il suo procuratore, è una persona con la quale si può parlare senza problemi per arrivare ad un accordo. Poi è logico che il giocatore ha delle pretese economiche, quindi sta alla Fiorentina fare la sua mossa. Tra l’altro 15 milioni non li vedo eccessivi per uno come Torreira. In quanto all’ingaggio, la Fiorentina sapeva quanto fosse già dall’inizio. È evidente come in questo momento ci sia un’enorme differenza tra Serie A e Premier League. Il nostro campionato è di passaggio per i giocatori che vogliono mettersi in mostra”.