Callejon spera di giocare contro l’Atalanta. È nella lista per sostituire Ribery

La Repubblica Firenze prende in esame José Maria Callejon, voluto da Iachini per essere il sostituto di Federico Chiesa. Domenica sera la Fiorentina non avrà Ribery. Nella lista per sostituire il francese, torna di moda lo spagnolo.

A Genova pochi minuti. Ora arriva la prima vera occasione. Conquistare la fiducia di Iachini e farlo attraverso il lavoro, il sacrificio, sul campo e in allenamento. Con Prandelli, l’ex Napoli non ha mai mollato, nonostante il modulo di gioco lo penalizasse. Ha continuato ad allenarsi con grande professionalità. Ora, per ammissione di Iachini, qualcosa potrebbe cambiare. Si potrebbero riprendere alcuni discorsi interrotti con l’esonero: come il modulo con tre attaccanti.

DESIGNAZIONI ARBITRALI, PRIMA VOLTA DELL’ARBITRO SACCHI CON LA FIORENTINA. NASCA E MONDINI AL VAR